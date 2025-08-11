Babesleaga Group AG : Final Results and Standings

Votes are tabulated and we have a winner. Let us give conratulations to…
Dina Meyer
Results
Final Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Dina Meyer
|7 – 0 – 0
|413
|59.00
|230
|59.00 – 32.85
|Emmanuelle Chriqui
|6 – 1 – 0
|425
|60.71
|210
|60.71 – 30.00
|Jenna Ortega
|5 – 2 – 0
|412
|58.85
|233
|58.85 – 33.28
|January Jones
|4 – 3 – 0
|336
|48.00
|288
|48.00 – 41.14
|Jamie Murray
|3 – 4 – 0
|247
|35.28
|372
|35.28 – 53.14
|Laurie Holden
|2 – 5 – 0
|242
|34.57
|374
|34.57 – 53.42
|Anya Taylor-Joy
|1 – 6 – 0
|228
|32.57
|404
|32.57 – 57.71
|Joely Richardson
|0 – 7 – 0
|212
|30.28
|410
|30.28 – 58.57
Group AH
Week 1
- 10:00 am Deana Carter vs Faith Hill
- 2:00 pm LeAnn Rimes vs Trisha Yearwood
- 6:00 pm Lee Ann Womack vs Shania Twain
- 8:00 pm Martina McBride vs Sara Evans