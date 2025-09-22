Babesleaga Group AH : Week 7 : Sara Evans vs Lee Ann Womack

Sara Evans vs Lee Ann Womack

Sara Evans (5-1-0 Pts. 361 Avg. 60.17)

  • Week 1 Defeated Martina McBride 65-41
  • Week 2 Defeated Trisha Yearwood 72-18
  • Week 3 Defeated Faith Hill 52-45
  • Week 4 Defeated Deana Carter 57-23
  • Week 5 Lost to Shania Twain 54-60
  • Week 6 Defeated LeAnn Rimes 61-28

VS

Lee Ann Womack (0-6-0 Pts. 118 Avg. 19.67)

  • Week 1 Lost to Shania Twain 13-89
  • Week 2 Lost to LeAnn Rimes 27-68
  • Week 3 Lost to Deana Carter 22-69
  • Week 4 Lost to Trisha Yearwood 25-44
  • Week 5 Lost to Faith Hill 14–71
  • Week 6 Lost to Martina McBride 17-69

Who do you prefer?
