Babesleaga Group AH : Week 7 : Sara Evans vs Lee Ann Womack

Sara Evans vs Lee Ann Womack
Sara Evans (5-1-0 Pts. 361 Avg. 60.17)
- Week 1 Defeated Martina McBride 65-41
- Week 2 Defeated Trisha Yearwood 72-18
- Week 3 Defeated Faith Hill 52-45
- Week 4 Defeated Deana Carter 57-23
- Week 5 Lost to Shania Twain 54-60
- Week 6 Defeated LeAnn Rimes 61-28
VS
Lee Ann Womack (0-6-0 Pts. 118 Avg. 19.67)
- Week 1 Lost to Shania Twain 13-89
- Week 2 Lost to LeAnn Rimes 27-68
- Week 3 Lost to Deana Carter 22-69
- Week 4 Lost to Trisha Yearwood 25-44
- Week 5 Lost to Faith Hill 14–71
- Week 6 Lost to Martina McBride 17-69