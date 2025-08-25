Babesleaga Group AH : Week 2 : Results and Standings

Week 2 done and dusted.

Results

Standings

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Shania Twain2 – 0 – 015678.004078.00 – 20.00
Sara Evans2 – 0 – 013768.505968.50 – 29.50
LeAnn Rimes2 – 0 – 012562.507162.50 – 35.50
Faith Hill2 – 0 – 012261.007161.00 – 35.50
Martina McBride0 – 2 – 08040.0011540.00 – 57.50
Trisha Yearwood0 – 2 – 06231.0012931.00 – 64.50
Deana Carter0 – 2 – 05929.5013929.50 – 69.50
Lee Ann Womack0 – 2 – 04020.0015720.00 – 78.50

Week 3

  • 10:00 am Sara Evans vs Faith Hill
  • 2:00 pm Shania Twain vs Trisha Yearwood
  • 6:00 pm Lee Ann Womack vs Deana Carter
  • 8:00 pm Martina McBride vs LeAnn Rimes

