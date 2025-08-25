Babesleaga Group AH : Week 2 : Results and Standings

Week 2 done and dusted.
Results
Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Shania Twain
|2 – 0 – 0
|156
|78.00
|40
|78.00 – 20.00
|Sara Evans
|2 – 0 – 0
|137
|68.50
|59
|68.50 – 29.50
|LeAnn Rimes
|2 – 0 – 0
|125
|62.50
|71
|62.50 – 35.50
|Faith Hill
|2 – 0 – 0
|122
|61.00
|71
|61.00 – 35.50
|Martina McBride
|0 – 2 – 0
|80
|40.00
|115
|40.00 – 57.50
|Trisha Yearwood
|0 – 2 – 0
|62
|31.00
|129
|31.00 – 64.50
|Deana Carter
|0 – 2 – 0
|59
|29.50
|139
|29.50 – 69.50
|Lee Ann Womack
|0 – 2 – 0
|40
|20.00
|157
|20.00 – 78.50
Week 3
- 10:00 am Sara Evans vs Faith Hill
- 2:00 pm Shania Twain vs Trisha Yearwood
- 6:00 pm Lee Ann Womack vs Deana Carter
- 8:00 pm Martina McBride vs LeAnn Rimes