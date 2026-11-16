Good morning.
Danica McKellar vs Lacy Chabert
Danica Mckellar (3-2-0 Pts. 221 Avg. 44.20)
- Week 1 Defeated Ashley Judd 47-41
- Week 2 Lost to Jordana Brewster 38-41
- Week 3 Defeated Angela Marie Dotchin 46-39
- Week 4 Defeated Emmanuelle Beart 47-30
- Week 5 Lost to Danielle Fishel 33-41
VS
Lacy Chabert(5-0-0 287 Avg. 57.40)
- Week 1 Defeated Fairuza Balk 66-14
- Week 2 Defeated Danielle Fishel 54-31
- Week 3 Defeated Jordana Brewster 56-23
- Week 4 Defeated Ashley Judd 50-30
- Week 5 Defeated Emmanuelle Beart 61-12