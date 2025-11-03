Babesleaga Group AI : Week 6 : Virginia Madsen vs Julie Newmar

Good afternoon.
Virginia Madsen vs Julie Newmar
Virginia Madsen (1-4-0 Pts. 243 Avg. 48.60)
- Week 1 Lost to Donna Douglas 50-63
- Week 2 Lost to Catherine Deneuve 49-55
- Week 3 Defeated Joan Collins 57-49
- Week 4 Lost to Bernadette Peters 56-61
- Week 5 Lost to Jayne Mansfield 32-56
VS
Julie Newmar (2-3-0 Pts. 237 Avg. 47.40)
- Week 1 Lost to Ann-Margaret 22-80
- Week 2 Defeated Joan Collins 65-34
- Week 3 Defeated Bernadette Peters 62-52
- Week 4 Lost to Catherine Deneuve 49-59
- Week 5 Lost to Donna Douglas 34-48
