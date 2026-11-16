Good afternoon.
Emmanuelle Beart vs Angela Marie Dotchin
Emmanuelle Beart (1-4-0 Pts. 167 Avg. 33.40)
- Week 1 Lost to Jordana Brewster 30-48
- Week 2 Defeated Fairuza Balk 56-27
- Week 3 Lost to Ashley Judd 39-44
- Week 4 Lost to Danica McKellar 30-47
- Week 5 Lost to Lacy Chabert 12-61
VS
Angela Marie Dotchin (1-4-0 Pts. 159 Avg. 31.80)
- Week 1 Lost to Danielle Fishel 19-52
- Week 2 Lost to Ashley judd 35-45
- Week 3 Lost to Danica Mckellar 39-46
- Week 4 Defeated Fairuza Balk 56-20
- Week 5 Lost to Jordana Brewster 19-45