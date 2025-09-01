Babesleaga Group AH : Week 3 Results and Standings

Posted by on

Getting ready for week 4. Group AI is starting to take shape. Promises to be a good one.

Results

97 votes · 97 answers
90 votes · 90 answers
91 votes · 91 answers
103 votes · 103 answers
Standings

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Shania Twain3 – 0 – 022775.675975.67 – 19.67
Sara Evans3 – 0 – 018963.0010463.00 – 34.67
LeAnn Rimes2 – 1 – 017257.3312757.33 – 42.33
Faith Hill2 – 1 – 016755.6712355.67 – 41.00
Martina McBride1 – 2 – 013645.3316245.33 – 54.00
Deana Carter1 – 2 – 012842.6716142.67 – 53.67
Trisha Yearwood0 – 3 – 08127.0020027.00 – 66.67
Lee Ann Womack0 – 3 – 06220.6722620.67 – 75.33

Week 4

  • 10:00 am Shania Twain vs Martina McBride
  • 2:00 pm Trisha Yearwood vs Lee Ann Womack
  • 6:00 pm Faith Hill vs LeAnn Rimes
  • 8:00 pm Sara Evans vs Deana Carter

