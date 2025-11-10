Babesleaga Group AI : Week 6 : Results and Standings

One week to go and then we got a new group. Who will they be? Stick around and find out.
Week 6 Results
Standings
|Contestants
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Ann-Margaret
|6 – 0 – 0
|483
|80.50
|122
|80.50 – 20.33
|Jayne Mansfield
|5 – 1 – 0
|347
|57.83
|278
|57.83 – 46.33
|Catherine Deneuve
|4 – 2 – 0
|306
|51.00
|313
|51.00 – 52.17
|Donna Douglas
|3 – 3 – 0
|301
|50.17
|328
|50.17 – 54.67
|Virginia Madsen
|2 – 4 – 0
|293
|48.83
|323
|48.83 – 53.83
|Julie Newmar
|2 – 4 – 0
|276
|46.00
|323
|46.00 – 53.83
|Bernadette Peters
|2 – 4 – 0
|269
|44.83
|346
|44.83 – 57.67
|Joan Collins
|0 – 6 – 0
|173
|28.83
|419
|28.33 – 69.83
Final Week
- 10:00 am Joan Collins vs Donna Douglas
- 2:00 pm Virginia Madsen vs Ann-Margaret
- 6:00 pm Julie Newmar vs Jayne Mansfield
- 8:00 pm Catherine Deneuve vs Bernadette Peters
Group AJ
- Natalie Portman
- Emily Blunt
- Anne Hathaway
- Elizabeth Cook
- Jessica Chastain
- Julianne Moore
- Selma Hayek
- Jennifer Love-Hewitt