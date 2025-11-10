Babesleaga Group AI : Week 6 : Results and Standings

One week to go and then we got a new group. Who will they be? Stick around and find out.

Week 6 Results

Standings

ContestantsRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Ann-Margaret6 – 0 – 048380.5012280.50 – 20.33
Jayne Mansfield5 – 1 – 034757.8327857.83 – 46.33
Catherine Deneuve4 – 2 – 030651.0031351.00 – 52.17
Donna Douglas3 – 3 – 030150.1732850.17 – 54.67
Virginia Madsen2 – 4 – 029348.8332348.83 – 53.83
Julie Newmar2 – 4 – 027646.0032346.00 – 53.83
Bernadette Peters2 – 4 – 026944.8334644.83 – 57.67
Joan Collins0 – 6 – 017328.8341928.33 – 69.83

Final Week

  • 10:00 am Joan Collins vs Donna Douglas
  • 2:00 pm Virginia Madsen vs Ann-Margaret
  • 6:00 pm Julie Newmar vs Jayne Mansfield
  • 8:00 pm Catherine Deneuve vs Bernadette Peters

Group AJ

  • Natalie Portman
  • Emily Blunt
  • Anne Hathaway
  • Elizabeth Cook
  • Jessica Chastain
  • Julianne Moore
  • Selma Hayek
  • Jennifer Love-Hewitt

