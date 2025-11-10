Babesleaga Group AI : Week 7 : Joan Collins vs Donna Douglas

Good morning.
Joan Collins vs Donna Douglas
Joan Collins (0-6-0 Pts. 173 Avg. 28.83)
- Week 1 Lost to Bernadette Peters 32-74
- Week 2 Lost to Julie Newmar 34-65
- Week 3 Lost to Virginia Madsen 49-57
- Week 4 Lost to Jayne Mansfield 77-35
- Week 5 Lost to Catherine Deneuve 25-57
- Week 6 Lost to Ann-Margaret 9-89
VS
Donna Douglas (3-3-0 Pts. 301 Avg. 50.17)
- Week 1 Defeated Virginia Madsen 63-50
- Week 2 Defeated Bernadette Peters 59-46
- Week 3 Lost to Jayne Mansfield 54-59
- Week 4 Lost to Ann-Margaret 27-84
- Week 5 Defeated Julie Newmar 48-34
- Week 6 Lost to Catherine Deneuve 50-55