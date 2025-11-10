Babesleaga Group AI : Week 7 : Joan Collins vs Donna Douglas

Good morning.

Joan Collins vs Donna Douglas

Joan Collins (0-6-0 Pts. 173 Avg. 28.83)

  • Week 1 Lost to Bernadette Peters 32-74
  • Week 2 Lost to Julie Newmar 34-65
  • Week 3 Lost to Virginia Madsen 49-57
  • Week 4 Lost to Jayne Mansfield 77-35
  • Week 5 Lost to Catherine Deneuve 25-57
  • Week 6 Lost to Ann-Margaret 9-89

VS

Donna Douglas (3-3-0 Pts. 301 Avg. 50.17)

  • Week 1 Defeated Virginia Madsen 63-50
  • Week 2 Defeated Bernadette Peters 59-46
  • Week 3 Lost to Jayne Mansfield 54-59
  • Week 4 Lost to Ann-Margaret 27-84
  • Week 5 Defeated Julie Newmar 48-34
  • Week 6 Lost to Catherine Deneuve 50-55

