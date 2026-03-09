Babesleaga Group AK : Week 7 : Hailee Steinfeld vs Lily Collins

Good afternoon.
Hailee Steinfeld vs Lily Collins
Hailee Steinfeld (1-5-0 Pts. 189 Avg. 31.50)
- Week 1 Lost to Victoria Justice 33-63
- Week 2 Defeated Zendaya 58-26
- Week 3 Lost to Sabrina Carpenter 43-47
- Week 4 Lost to Alexandra Daddario 22-58
- Week 5 Lost to Minkla Kelly 20-66
- Week 6 Lost to Sydney Sweeney 13-89
VS
Lily Collins (2-4-0 Pts. 238 Avg. 39.67)
- Week 1 Lost to Sydney Sweeney 16-88
- Week 2 Lost to Minka Kelly 20-65
- Week 3 Defeated Zendaya 68-22
- Week 4 Lost to Victoria Justice 45-49
- Week 5 Lost to Alexandra Daddario 29-60
- Week 6 Defeated Sabrina Carpenter 60-31