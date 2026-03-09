Babesleaga Group AK : Week 7 : Hailee Steinfeld vs Lily Collins

Posted by on

Good afternoon.

Hailee Steinfeld vs Lily Collins

Hailee Steinfeld (1-5-0 Pts. 189 Avg. 31.50)

  • Week 1 Lost to Victoria Justice 33-63
  • Week 2 Defeated Zendaya 58-26
  • Week 3 Lost to Sabrina Carpenter 43-47
  • Week 4 Lost to Alexandra Daddario 22-58
  • Week 5 Lost to Minkla Kelly 20-66
  • Week 6 Lost to Sydney Sweeney 13-89

VS

Lily Collins (2-4-0 Pts. 238 Avg. 39.67)

  • Week 1 Lost to Sydney Sweeney 16-88
  • Week 2 Lost to Minka Kelly 20-65
  • Week 3 Defeated Zendaya 68-22
  • Week 4 Lost to Victoria Justice 45-49
  • Week 5 Lost to Alexandra Daddario 29-60
  • Week 6 Defeated Sabrina Carpenter 60-31

Who do you prefer?
43 votes · 43 answers
Vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.