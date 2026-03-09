Babesleaga Group AK : Week 7 : Zendaya vs Alexandra Daddario

Good evening.

Zendaya vs Alexandra Daddario

Zendaya (0-6-0 Pts. 133 Avg. 22.17)

  • Week 1 Lost to Minka Kelly 12-93
  • Week 2 Lost to Hailee Steinfeld 26-58
  • Week 3 Lost to Lily Collins 22-68
  • Week 4 Lost to Sydney Sweeney 10-101
  • Week 5 Lost to Sabrina Carpenter 40-46
  • Week 6 Lost to Victoria Justice 23-69

VS

Alexandra Daddario (4-2-0 Pts. 303 Avg. 50.50)

  • Week 1 Defeated Sabrina Carpenter 72-25
  • Week 2 Defeated Victoria Justice 52-32
  • Week 3 Lost to Sydney Sweeney 26-75
  • Week 4 Defeated Hailee Steinfeld 58-22
  • Week 5 Defeated Lily Collins 60-29
  • Week 6 Lost to Mimnka Kelly 35-59

