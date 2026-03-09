Babesleaga Group AK : Week 7 : Zendaya vs Alexandra Daddario

Good evening.
Zendaya vs Alexandra Daddario
Zendaya (0-6-0 Pts. 133 Avg. 22.17)
- Week 1 Lost to Minka Kelly 12-93
- Week 2 Lost to Hailee Steinfeld 26-58
- Week 3 Lost to Lily Collins 22-68
- Week 4 Lost to Sydney Sweeney 10-101
- Week 5 Lost to Sabrina Carpenter 40-46
- Week 6 Lost to Victoria Justice 23-69
VS
Alexandra Daddario (4-2-0 Pts. 303 Avg. 50.50)
- Week 1 Defeated Sabrina Carpenter 72-25
- Week 2 Defeated Victoria Justice 52-32
- Week 3 Lost to Sydney Sweeney 26-75
- Week 4 Defeated Hailee Steinfeld 58-22
- Week 5 Defeated Lily Collins 60-29
- Week 6 Lost to Mimnka Kelly 35-59
I’m convinced Judge Judy would qualify for Babesleaga….if it was 50 years ago because she was a Babe.