Babesleaga Group AK : Week 7 : Sydney Sweeney vs Minka Kelly

Sydney Sweeney vs Minka Kelly
Sydney Sweeney (6-0-0 Pts.520 Avg. 86.67)
- Week 1 Defeated Lily Collins 88-16
- Week 2 Defeated Sabrina Carpenter 80-15
- Week 3 Defeated Alexandra Daddario 75-26
- Wek 4 Defeated Zendaya 101-10
- Week 5 Defeated Victoria Justice 88-12
- Week 6 Defeated Hailee Steinfeld 89-13
VS
Minka Kelly (6-0-0 Pts. 413 Avg. 68.83)
- Week 1 Defeated Zendaya 93-12
- Week 2 Defeated Lily Collins 65-20
- Week 3 Defeated Victoria Justice 68-19
- Week 4 Defeated Sabrina Carpenter 61-25
- Week 5 Defeated Hailee Steinfeld 66-20
- Week 6 Defeated Alexandra Daddario 59-35