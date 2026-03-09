Babesleaga Group AK : Week 7 : Sydney Sweeney vs Minka Kelly

Sydney Sweeney vs Minka Kelly

Sydney Sweeney (6-0-0 Pts.520 Avg. 86.67)

  • Week 1 Defeated Lily Collins 88-16
  • Week 2 Defeated Sabrina Carpenter 80-15
  • Week 3 Defeated Alexandra Daddario 75-26
  • Wek 4 Defeated Zendaya 101-10
  • Week 5 Defeated Victoria Justice 88-12
  • Week 6 Defeated Hailee Steinfeld 89-13

VS

Minka Kelly (6-0-0 Pts. 413 Avg. 68.83)

  • Week 1 Defeated Zendaya 93-12
  • Week 2 Defeated Lily Collins 65-20
  • Week 3 Defeated Victoria Justice 68-19
  • Week 4 Defeated Sabrina Carpenter 61-25
  • Week 5 Defeated Hailee Steinfeld 66-20
  • Week 6 Defeated Alexandra Daddario 59-35

Who do you prefer?
34 votes · 34 answers
Vote

