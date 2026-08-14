Friday Night Open Thread: When Does a Regulated Society Become a Prison? When Does a Prison Become a Gulag? Posted by Oppo on 14 August 2026, 6:00 pm & When does an Open Thread become too serious for a light humor site?
Too serious? Not as long as I have a big enough supply of bourbon. 🥃
… Sorry. Thought you said “Barbeau.”
You can never have a big enough supply.
Yowza!
I think the implementation of an archipelago must be involved.
Why does the Obama Center look like a Muslim Medieval Torture Chamber?
LOOK like?
Offhand I’d say when a guy like Putin takes over the country.