Babesleaga Group AH : Week 1 : Results and Standings

Posted by on

Week 1 is in the books and off we go.

Results

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
104 votes · 104 answers
Vote

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
101 votes · 101 answers
Vote

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
102 votes · 102 answers
Vote

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
106 votes · 106 answers
Vote

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Shania Twain1 – 0 – 08989.001389.00 – 13.00
Faith Hill1 – 0 – 07272.003272.00 – 32.00
Sara Evans1 – 0 – 06565.004165.00 – 41.00
LeAnn Rimes1 – 0 – 05757.004457.00 – 44.00
Trisha Yearwood0 – 1 – 04444.005744.00 – 57.00
Martina McBride0 – 1 – 04141.006541.00 – 65.00
Deana Carter0 – 1 – 03232.007232.00 – 72.00
Lee Ann Womack0 – 1 – 01313.008913.00 – 89.00

Week 2

  • 10:00 am LeAnn Rimes vs Lee Ann Womack
  • 2:00 pm Deana Carter vs Shania Twain
  • 6:00 pm Trisha Yearwood vs Sara Evans
  • 8:00 pm Faith Hill vs Martina McBride

1

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.