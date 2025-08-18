Babesleaga Group AH : Week 1 : Results and Standings

Week 1 is in the books and off we go.
Results
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Shania Twain
|1 – 0 – 0
|89
|89.00
|13
|89.00 – 13.00
|Faith Hill
|1 – 0 – 0
|72
|72.00
|32
|72.00 – 32.00
|Sara Evans
|1 – 0 – 0
|65
|65.00
|41
|65.00 – 41.00
|LeAnn Rimes
|1 – 0 – 0
|57
|57.00
|44
|57.00 – 44.00
|Trisha Yearwood
|0 – 1 – 0
|44
|44.00
|57
|44.00 – 57.00
|Martina McBride
|0 – 1 – 0
|41
|41.00
|65
|41.00 – 65.00
|Deana Carter
|0 – 1 – 0
|32
|32.00
|72
|32.00 – 72.00
|Lee Ann Womack
|0 – 1 – 0
|13
|13.00
|89
|13.00 – 89.00
Week 2
- 10:00 am LeAnn Rimes vs Lee Ann Womack
- 2:00 pm Deana Carter vs Shania Twain
- 6:00 pm Trisha Yearwood vs Sara Evans
- 8:00 pm Faith Hill vs Martina McBride
Group AH!