Babesleaga Group AH : Week 5 : Results and Standings

Getting close to the end. Will Twain hold on?

Results

Who do you prefer?
51 votes · 51 answers
Who do you prefer?
85 votes · 85 answers
Who do you prefer?
98 votes · 98 answers
Who do you prefer?
114 votes · 114 answers
Standings

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Shania Twain5 – 0 – 034569.0013569.00 – 27.00
Sara Evans4 – 1 – 030060.0018760.00 – 37.40
Faith Hill4 – 1 – 029358.6016258.60 – 32.40
LeAnn RImes2 – 3 – 024749.4021349.40 – 42.60
Martina McBride2 – 3 – 022745.4024945.40 – 49.80
Deana Carter2 – 3 – 018236.4023836.40 – 47.60
Trisha Yearwood1 – 4 – 015430.8029430.80 – 58.80
Lee Ann Womack0 – 5 – 010120.2034120.20 – 68.20

Week 6

  • 10:00 am Lee Ann Womack vs Martina McBride
  • 2:00 pm Trisha Yearwood vs Deana Carter
  • 6:00 pm Faith Hill vs Shania Twain
  • 8:00 pm LeAnn Rimes vs Sara Evans

