Babesleaga Group AH : Week 5 : Results and Standings

Getting close to the end. Will Twain hold on?
Results
Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Shania Twain
|5 – 0 – 0
|345
|69.00
|135
|69.00 – 27.00
|Sara Evans
|4 – 1 – 0
|300
|60.00
|187
|60.00 – 37.40
|Faith Hill
|4 – 1 – 0
|293
|58.60
|162
|58.60 – 32.40
|LeAnn RImes
|2 – 3 – 0
|247
|49.40
|213
|49.40 – 42.60
|Martina McBride
|2 – 3 – 0
|227
|45.40
|249
|45.40 – 49.80
|Deana Carter
|2 – 3 – 0
|182
|36.40
|238
|36.40 – 47.60
|Trisha Yearwood
|1 – 4 – 0
|154
|30.80
|294
|30.80 – 58.80
|Lee Ann Womack
|0 – 5 – 0
|101
|20.20
|341
|20.20 – 68.20
Week 6
- 10:00 am Lee Ann Womack vs Martina McBride
- 2:00 pm Trisha Yearwood vs Deana Carter
- 6:00 pm Faith Hill vs Shania Twain
- 8:00 pm LeAnn Rimes vs Sara Evans