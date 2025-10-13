Babesleaga Group AI : Week 2 : Results and Standings

Back to normal.

Results

Who do you prefer?
105 votes · 105 answers
Who do you prefer?
99 votes · 99 answers
Who do you prefer?
104 votes · 104 answers
Who do you prefer?
107 votes · 107 answers
Standings

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Ann-Margaret2 – 0 – 015879.004979.00 – 24.50
Donna Douglas2 – 0 – 012261.009661.00 – 48.00
Bernadette Peters1 – 1 – 012060.009160.00 – 45.50
Catherine Deneuve1 – 1 – 010854.0011054.00 – 55.00
Jayne Mansfield1 – 1 – 09045.0013145.00 – 65.50
Julie Newmar1 – 1 – 08743.5011443.50 – 57.00
Virginia Madsen0 – 2 – 09949.5011849.50 – 59.00
Joan Collins0 – 2 – 06633.0013933.00 – 69.50

Week 3

  • 10:00 am Catherine Deneuve vs Ann-Margaret
  • 2:00 pm Joan Collins vs Virginia Madsen
  • 6:00 pm Bernadette Peters vs Julie Newmar
  • 8:00 pm Jayne Mansfield vs Donna Douglas

