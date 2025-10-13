Babesleaga Group AI : Week 2 : Results and Standings

Back to normal.
Results
Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Ann-Margaret
|2 – 0 – 0
|158
|79.00
|49
|79.00 – 24.50
|Donna Douglas
|2 – 0 – 0
|122
|61.00
|96
|61.00 – 48.00
|Bernadette Peters
|1 – 1 – 0
|120
|60.00
|91
|60.00 – 45.50
|Catherine Deneuve
|1 – 1 – 0
|108
|54.00
|110
|54.00 – 55.00
|Jayne Mansfield
|1 – 1 – 0
|90
|45.00
|131
|45.00 – 65.50
|Julie Newmar
|1 – 1 – 0
|87
|43.50
|114
|43.50 – 57.00
|Virginia Madsen
|0 – 2 – 0
|99
|49.50
|118
|49.50 – 59.00
|Joan Collins
|0 – 2 – 0
|66
|33.00
|139
|33.00 – 69.50
Week 3
- 10:00 am Catherine Deneuve vs Ann-Margaret
- 2:00 pm Joan Collins vs Virginia Madsen
- 6:00 pm Bernadette Peters vs Julie Newmar
- 8:00 pm Jayne Mansfield vs Donna Douglas