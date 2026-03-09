Babesleaga Group AK : Week 7 : Sabrina Carpenter vs Victoria Justice

Good morning.
Sabrina Carpenter vs Victoria Justice
Sabrina Carpenter (2-4-0 Pts. 189 Avg. 31.50)
- Week 1 Lost to Alexandra Daddario 25-72
- Week 2 Lost to Sydney Sweeney 15-80
- Week 3 Defeated Hailee Steinfeld 47-43
- Week 4 Lost to Minka Kelly 25-61
- Week 5 Defeated Zendaya 46-40
- Week 6 Lost to Lily Collins 31-60
VS
Victoria Justice (3-3-0 Pts. 244 Avg. 40.67)
- Week 1 Defeated Hailee Steinfeld 63-33
- Week 2 Lost to Alexandra Daddario 32-52
- Week 3 Lost to Minka Kelly 19-69
- Week 4 Defeated Lily Collins 49-45
- Week 5 Lost to Sydney Sweeney 12-88
I’m wondering if Victoria Justice real father is the late Buford T. Justice. She sure didn’t get her good looks from him.