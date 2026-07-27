Babesleaga Group AO : Week 3 : Results and Standings

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We are back after a short, forced hiatus. So let us see where we stand.

 

Results

 

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77 votes · 77 answers
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88 votes · 88 answers
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Standings

 

 

Contestant Record Points Average Points Against Average Score
Markie Post 3 – 0 – 0 176 58.67 103 58.67 – 34.33
Heather Thomas 2 – 1 – 0 142 47.33 107 47.33 – 35.67
Sela Ward 2 – 1 – 0 136 45.33 135 45.33 – 45.00
Teri Garr 2 – 1 – 0 130 43.33 128 43.33 – 42.67
Morgan Fairchild 1 – 2 – 0 133 44.33 144 44.33 – 48.00
Kelly Preston 1 – 2 – 0 112 37.33 142 37.33 – 47.33
Goldie Hawn 1 – 2 – 0 112 37.33 152 37.33 – 50.67
Geena Davis 0 – 3 – 0 115 38.33 144 38.33 – 48.00

 

Week 4

 

  • 10:00 am Sela Ward vs Markie Post
  • 2:00 pm Teri Garr vs Kelly Preston
  • 6:00 pm Goldie Hawn vs Heather Thomas
  • 8:00 pm Morgan Fairchild vs Geena Davis

 

 

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