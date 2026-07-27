Babesleaga Group AO : Week 3 : Results and Standings

We are back after a short, forced hiatus. So let us see where we stand.
Results
Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Markie Post
|3 – 0 – 0
|176
|58.67
|103
|58.67 – 34.33
|Heather Thomas
|2 – 1 – 0
|142
|47.33
|107
|47.33 – 35.67
|Sela Ward
|2 – 1 – 0
|136
|45.33
|135
|45.33 – 45.00
|Teri Garr
|2 – 1 – 0
|130
|43.33
|128
|43.33 – 42.67
|Morgan Fairchild
|1 – 2 – 0
|133
|44.33
|144
|44.33 – 48.00
|Kelly Preston
|1 – 2 – 0
|112
|37.33
|142
|37.33 – 47.33
|Goldie Hawn
|1 – 2 – 0
|112
|37.33
|152
|37.33 – 50.67
|Geena Davis
|0 – 3 – 0
|115
|38.33
|144
|38.33 – 48.00
Week 4
- 10:00 am Sela Ward vs Markie Post
- 2:00 pm Teri Garr vs Kelly Preston
- 6:00 pm Goldie Hawn vs Heather Thomas
- 8:00 pm Morgan Fairchild vs Geena Davis