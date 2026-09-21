Babesleaga Division 5 Group Winners : Week 4 : Results and Standings

We have completed week 4 and we have are two front runners emerging.
Results
Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Sydney Sweeney
|4 – 0 – 0
|243
|60.75
|107
|60.75 – 26.75
|Ann-Margaret
|4 – 0 – 0
|228
|57.00
|103
|57.00 – 25.75
|Salma Hayek
|3 – 1 – 0
|175
|43.75
|167
|43.75 – 41.75
|Markie Post
|2 – 2 – 0
|170
|42.50
|176
|42.50 – 44.00
|Shania Twain
|2 – 2 – 0
|161
|40.25
|182
|40.25 – 45.50
|Elke Sommer
|1 – 3 – 0
|137
|34.25
|193
|34.25 – 48.25
|Dina Meyer
|0 – 4 – 0
|121
|30.25
|217
|30.25 – 54.25
|Maureen O’Hara
|0 – 4 – 0
|116
|29.00
|206
|29.00 – 51.50
Week 5
- 10:00 am Markie Post vs Dina Meyer
- 2:00 pm Ann-Margaret vs Dina Meyer
- 6:00 pm Salma Hayek vs Elke Sommer
- 8:00 pm Sydney Sweeney vs Maureen O’Hara