Babesleaga Division 5 Group Winners : Week 4 : Results and Standings

Posted by on

 

We have completed week 4 and we have are two front runners emerging.

 

Results

 

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
75 votes · 75 answers
Vote

 

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
74 votes · 74 answers
Vote

 

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
79 votes · 79 answers
Vote

 

This poll is no longer accepting votes

Who do you prefer?
89 votes · 89 answers
Vote

 

Standings

 

 

Contestant Record Points Average Points Against Average Score
Sydney Sweeney 4 – 0 – 0 243 60.75 107 60.75 – 26.75
Ann-Margaret 4 – 0 – 0 228 57.00 103 57.00 – 25.75
Salma Hayek 3 – 1 – 0 175 43.75 167 43.75 – 41.75
Markie Post 2 – 2 – 0 170 42.50 176 42.50 – 44.00
Shania Twain 2 – 2 – 0 161 40.25 182 40.25 – 45.50
Elke Sommer 1 – 3 – 0 137 34.25 193 34.25 – 48.25
Dina Meyer 0 – 4 – 0 121 30.25 217 30.25 – 54.25
Maureen O’Hara 0 – 4 – 0 116 29.00 206 29.00 – 51.50

 

Week 5

 

  • 10:00 am Markie Post vs Dina Meyer
  • 2:00 pm Ann-Margaret vs Dina Meyer
  • 6:00 pm Salma Hayek vs Elke Sommer
  • 8:00 pm Sydney Sweeney vs Maureen O’Hara

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.