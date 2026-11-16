Good evening.
Danielle Fishel vs Ashley Judd
Danielle Fishel (4-1-0 Pts. 229 Avg. 45.80)
- Week 1 Defeated Angela Marie Dotchin 52-19
- Week 2 Lost to Lacy Charbet 31-54
- Week 3 Defeated Fairuza Balk 64-16
- Week 4 Defeated Jordana Brewster 41-36
- Week 5 Defeated Danica McKellar 41-33
VS
Ashley Judd (3-2-0 Pts. 208 Avg. 41.60)
- Week 1 Lost to Danica McKellar 41-47
- Week 2 Defeated bAngela Marie Dotchin 45-35
- Week 3 Defeated Emmanuelle Beart 44-39
- Week 4 Lost to Lacy Chabert 30-50
- Week 5 Defeated Fairuza Balk 48-30