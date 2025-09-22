Babesleaga Broup AH : Week 6 : Results and Standings

Well one week left then a new group will emerge. I see you shiver with Anti………cipation.

Results

Standings

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Shania Twain6 – 0 – 040868.0016668.00 – 27.67
Sara Evans5 – 1 – 036160.1721560.17 – 35.83
Faith Hill4 – 2 – 032454.0022654.00 – 37.67
Martina McBride3 – 3 – 029649.3326649.33 – 44.33
Deana Carter3 – 3 – 023839.6727139.67 – 45.17
LeAnn Rimes2 – 4 – 027545.8327445.83 – 45.67
Trisha Yearwood1 – 5 – 018731.1735031.17 – 58.33
Lee Ann Womack0 – 6 – 011819.6741019.67 – 68.33

Final Week

  • 10:00 am Shania Twain vs LeAnn Rimes
  • 2:00 pm Trisha Yearwood vs Faith Hill
  • 6:00 pm Deana Carter vs martina McBride
  • 8:00 pm Sara Evans vs Lee Ann Womack

