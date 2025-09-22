Babesleaga Broup AH : Week 6 : Results and Standings

Well one week left then a new group will emerge. I see you shiver with Anti………cipation.
Results
Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Shania Twain
|6 – 0 – 0
|408
|68.00
|166
|68.00 – 27.67
|Sara Evans
|5 – 1 – 0
|361
|60.17
|215
|60.17 – 35.83
|Faith Hill
|4 – 2 – 0
|324
|54.00
|226
|54.00 – 37.67
|Martina McBride
|3 – 3 – 0
|296
|49.33
|266
|49.33 – 44.33
|Deana Carter
|3 – 3 – 0
|238
|39.67
|271
|39.67 – 45.17
|LeAnn Rimes
|2 – 4 – 0
|275
|45.83
|274
|45.83 – 45.67
|Trisha Yearwood
|1 – 5 – 0
|187
|31.17
|350
|31.17 – 58.33
|Lee Ann Womack
|0 – 6 – 0
|118
|19.67
|410
|19.67 – 68.33
Final Week
- 10:00 am Shania Twain vs LeAnn Rimes
- 2:00 pm Trisha Yearwood vs Faith Hill
- 6:00 pm Deana Carter vs martina McBride
- 8:00 pm Sara Evans vs Lee Ann Womack