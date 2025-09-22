Babesleaga Group AH : Week 7 : Shania Twain vs LeAnn Rimes

Shania Twain vs LeAnn Rimes

Shania Twain (6-0-0 pts. 408 Avg. 68.00)

  • Week 1 Defeated Lee Ann Womack 89-13
  • Week 2 Defeated Deana Carter 67-27
  • Week 3 Defeated Trisha Yearwood 71-19
  • Week 4 Defeated Martina McBride 58-25
  • Week 5 Defeated Sara Evans 60-54
  • Week 6 Defeated Faith Hill 64-31

VS

LeAnn Rimes (2-4-0 Pts. 275 Avg. 45.83)

  • Week 1 Defeated Trisha Yearwood 57-44
  • Week 2 Defeated Lee Ann Womack 68-27
  • Week 3 Lost to Martina McBride 47-56
  • Week 4 Lost to Faith Hill 25-55
  • Week 5 Lost to Deana Carter 20-31
  • Week 6 Lost to Sara Evans 28-61

