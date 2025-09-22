Babesleaga Group AH : Week 7 : Shania Twain vs LeAnn Rimes

Good morning.
Shania Twain vs LeAnn Rimes
Shania Twain (6-0-0 pts. 408 Avg. 68.00)
- Week 1 Defeated Lee Ann Womack 89-13
- Week 2 Defeated Deana Carter 67-27
- Week 3 Defeated Trisha Yearwood 71-19
- Week 4 Defeated Martina McBride 58-25
- Week 5 Defeated Sara Evans 60-54
- Week 6 Defeated Faith Hill 64-31
VS
LeAnn Rimes (2-4-0 Pts. 275 Avg. 45.83)
- Week 1 Defeated Trisha Yearwood 57-44
- Week 2 Defeated Lee Ann Womack 68-27
- Week 3 Lost to Martina McBride 47-56
- Week 4 Lost to Faith Hill 25-55
- Week 5 Lost to Deana Carter 20-31
- Week 6 Lost to Sara Evans 28-61