Babesleaga Group AH : Deana Carter vs Martina McBride

Good evening.

Deana Carter vs Martina McBride

Deana Carter (3-3-0 Pts. 296 Avg. 49.33)

  • Week 1 Lost to Faith Hill 32-72
  • Week 2 Lost to Shania Twain 27-67
  • Week 3 Defeated Lee Ann Womack 69-22
  • Week 4 Lost to Sara Evans 23-57
  • Week 5 Defeated LeAnn Rimes 31-20
  • Week 6 Defeated Trisha Yearwood 56-33

VS

Martina McBride (3-3-0 Pts. 296 Avg. 49.33)

  • Week 1 Lost to Sara Evans 41-65
  • Week 2 Lost to Faith Hill 39-50
  • Week 3 Defeated LeAnn Rimes 56-47
  • Week 4 Lost to Shania Twain 22-58
  • Week 5 Defeated Trisha Yearwood 69-29
  • Week 6 Defeated Lee Ann Womack 69-17

Who do you prefer?
24 votes · 24 answers
Vote

