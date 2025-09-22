Babesleaga Group AH : Deana Carter vs Martina McBride

Good evening.
Deana Carter vs Martina McBride
Deana Carter (3-3-0 Pts. 296 Avg. 49.33)
- Week 1 Lost to Faith Hill 32-72
- Week 2 Lost to Shania Twain 27-67
- Week 3 Defeated Lee Ann Womack 69-22
- Week 4 Lost to Sara Evans 23-57
- Week 5 Defeated LeAnn Rimes 31-20
- Week 6 Defeated Trisha Yearwood 56-33
VS
Martina McBride (3-3-0 Pts. 296 Avg. 49.33)
- Week 1 Lost to Sara Evans 41-65
- Week 2 Lost to Faith Hill 39-50
- Week 3 Defeated LeAnn Rimes 56-47
- Week 4 Lost to Shania Twain 22-58
- Week 5 Defeated Trisha Yearwood 69-29
- Week 6 Defeated Lee Ann Womack 69-17