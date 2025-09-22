Babesleaga Group AH : Week 7 : Trisha Yearwood vs Faith Hill

Trisha Yearwood vs Faith Hill

Trisha Yearwood (1-5-0 Pts. 187 Avg. 31.17)

  • Week 1 Lost to LeAnn Rimes 44-57
  • Week 2 Lost to Sara Evans 18-72
  • Week 3 Lost to Shania Twain 19-71
  • Week 4 Defeated Lee Ann Womack 44-25
  • Week 5 Lost to Martina McBride 29-69
  • Week 6 Lost to Deana Carter 33-56

VS

Faith Hill (4-2-0 Pts. 324 Avg. 54.00)

  • Week 1 Defeated Deana Carter 72-32
  • Week 2 Defeated Martina McBride 50-39
  • Week 3 Lost to Sara Evans 45-52
  • Week 4 Defeated LeAnn Rimes 55-25
  • Week 5 Defeated Lee Ann Womack 71-14
  • Week 6 Lost to Shania Twain 31-64

