Babesleaga Group AH : Week 7 : Trisha Yearwood vs Faith Hill

Good afternoon.
Trisha Yearwood vs Faith Hill
Trisha Yearwood (1-5-0 Pts. 187 Avg. 31.17)
- Week 1 Lost to LeAnn Rimes 44-57
- Week 2 Lost to Sara Evans 18-72
- Week 3 Lost to Shania Twain 19-71
- Week 4 Defeated Lee Ann Womack 44-25
- Week 5 Lost to Martina McBride 29-69
- Week 6 Lost to Deana Carter 33-56
VS
Faith Hill (4-2-0 Pts. 324 Avg. 54.00)
- Week 1 Defeated Deana Carter 72-32
- Week 2 Defeated Martina McBride 50-39
- Week 3 Lost to Sara Evans 45-52
- Week 4 Defeated LeAnn Rimes 55-25
- Week 5 Defeated Lee Ann Womack 71-14
- Week 6 Lost to Shania Twain 31-64