Babesleaga Group AI : Week 6 : Bernadette Peters vs Jayne Mansfield

Good morning.
Bernadette Peters vs Jayne Mansfield
Bernadette Peters (2-3-0 Pts. 243 Avg.48.60)
- Week 1 Defeated Joan Collins 74-32
- Week 2 Lost to Donna Douglas 46-59
- Week 3 Lost to Julie Newmar 52-62
- Week 4 Defeated Virginia Madsen 61-56
- Week 5 Lost to Ann-Margaret 10-73
VS
Jayne Mansfield (4-1-0 Pts. 283 Avg. 56.60)
- Week 1 Defeated Catherine Deneuve 61-53
- Week 2 Lost to Ann-Margaret 29-78
- Week 3 Defeated Donna Douglas 59-54
- Week 4 Defeated Joan Collins 77-35
- Week 5 Defeated Virginia Madsen 56-32