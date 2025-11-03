Babesleaga Group AI : Week 5 : Results and Standings

Week 6 done and dusted.

Results

Standings

ContestantsRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Ann-Margaret5 – 0 – 039478.8011378.80 – 22.60
Jayne Mansfield4 – 1 – 028356.6025256.60 – 50.40
Donna Douglas3 – 2 – 025150.2027350.20 – 54.60
Catherine Deneuve3 – 2 – 025150.2026350.20 – 52.60
Bernadette Peters2 – 3 – 024348.6028248.60 – 56.40
Julie Newmar2 – 3 – 023747.4027347.40 – 54.60
Virginia Madsen1 – 4 – 024348.6028448.60 – 56.80
Joan Collins0 – 5 – 016432.6033032.80 – 66.00

Week 6

  • 10:00 am Bernadette Peters vs Jayne Mansfield
  • 2:00 pm Virginia Madsen vs Julie Newmar
  • 6:00 pm Ann-Margaret vs Joan Collins
  • 8:00 pm Donna Doublas vs Catherine Deneuve

