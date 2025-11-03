Babesleaga Group AI : Week 5 : Results and Standings

Week 6 done and dusted.
Results
Standings
|Contestants
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Average Score
|Ann-Margaret
|5 – 0 – 0
|394
|78.80
|113
|78.80 – 22.60
|Jayne Mansfield
|4 – 1 – 0
|283
|56.60
|252
|56.60 – 50.40
|Donna Douglas
|3 – 2 – 0
|251
|50.20
|273
|50.20 – 54.60
|Catherine Deneuve
|3 – 2 – 0
|251
|50.20
|263
|50.20 – 52.60
|Bernadette Peters
|2 – 3 – 0
|243
|48.60
|282
|48.60 – 56.40
|Julie Newmar
|2 – 3 – 0
|237
|47.40
|273
|47.40 – 54.60
|Virginia Madsen
|1 – 4 – 0
|243
|48.60
|284
|48.60 – 56.80
|Joan Collins
|0 – 5 – 0
|164
|32.60
|330
|32.80 – 66.00
Week 6
- 10:00 am Bernadette Peters vs Jayne Mansfield
- 2:00 pm Virginia Madsen vs Julie Newmar
- 6:00 pm Ann-Margaret vs Joan Collins
- 8:00 pm Donna Doublas vs Catherine Deneuve