Good night.
Jordana Brewster vs Fairuza Balk
Jordana Brewster (3-2-0 Pts. 201 Avg. 41.60)
- Week 1 Defeated Emmanuelle Beart 48-30
- Week 2 Defeated Danica McKellar 41-38
- Week 3 Lost to Lacy Chabert 23-56
- Week 4 Lost to Danielle Fishel 36-41
- Week 5 Defeated Angela Marie Dotchin 45-19
VS
Fairuza Balk (0-5-0 Pts. 107 Avg. 21.40)
- Week 1 Lost to lacy Charbet 14-66
- Week 2 Lost to Emmanuelle Beart 27-56
- Week 3 Lost to Danielle Fishel 16-64
- Week 4 Lost to Angela Marie Dotchin 20-56
- Week 5 Lost to Ashley Judd 30-48