Babesleaga Group AJ : Week 1 : Results and Standings

And we’re off!

Results

Standings

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAverage Score
Selma Hayek1 – 0 – 07272.002472.00 – 24.00
Anne Hathaway1 – 0 – 05872.005658.00 – 56.00
Natalie Portman1 – 0 – 05454.005054.00 – 50.00
Julianne Moore1 – 0 – 04949.004249.00 – 42.00
Jennifer Love-Hewitt0 – 1 – 05656.005856.00 – 58.00
Emily Blunt0 – 1 – 05050.005450.00 – 54.00
Jessica Chastain0 – 1 – 04249.004942.00 – 49.00
Elizabeth Olsen0 – 1 – 02424.007224.00 – 72.00

Week 2

  • 10:00 am Anne Hathaway vs Elizabeth Olsen
  • 2:00 pm Natalie Portman vs Selma Hayek
  • 6:00 pm Jennifer Love-Hewitt vs Julianne Moore
  • 8:00 pm Emily Blunt vs Jessica Chastain

