Babesleaga Grooup AK : Week 6 : Hailee Steinfeld vs Sydney Sweeney

Posted by on

Good afternoon.

Hailee Steinfeld vs Sydney Sweeney

Hailee Steinfeld (1-4-0 Pts. 176 Avg. 35.20)

  • Week 1 Lost to Victoria Justice 33-63
  • Week 2 Defeated Zendaya 58-26
  • Week 3 Lost to Sabrina Carpenter 43-47
  • Week 4 Lost to Alexandra Daddario 22-58
  • Week 5 Lost to Minkla Kelly 20-66

VS

Sydney Sweeney (5-0-0 Pts. 431 Avg. 86.20)

  • Week 1 Defeated Lily Collins 88-16
  • Week 2 Defeated Sabrina Carpenter 80-15
  • Week 3 Defeated Alexandra Daddario 75-26
  • Wek 4 Defeated Zendaya 101-10
  • Week 5 Defeated Victoria Justice 88.12

Who do you prefer?
5 votes · 5 answers
Vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.