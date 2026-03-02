Babesleaga Grooup AK : Week 6 : Hailee Steinfeld vs Sydney Sweeney

Good afternoon.
Hailee Steinfeld vs Sydney Sweeney
Hailee Steinfeld (1-4-0 Pts. 176 Avg. 35.20)
- Week 1 Lost to Victoria Justice 33-63
- Week 2 Defeated Zendaya 58-26
- Week 3 Lost to Sabrina Carpenter 43-47
- Week 4 Lost to Alexandra Daddario 22-58
- Week 5 Lost to Minkla Kelly 20-66
VS
Sydney Sweeney (5-0-0 Pts. 431 Avg. 86.20)
- Week 1 Defeated Lily Collins 88-16
- Week 2 Defeated Sabrina Carpenter 80-15
- Week 3 Defeated Alexandra Daddario 75-26
- Wek 4 Defeated Zendaya 101-10
- Week 5 Defeated Victoria Justice 88.12