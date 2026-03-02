Babesleaga Group AK : Week 6 : Lily Collins vs Sabrina Carpenter

Good evening.
Lily Collins vs Sabrina Capenter
Lily Collins (1-4-0 Pts. 178 Avg. 35.60)
- Week 1 Lost to Sydney Sweeney 16-88
- Week 2 Lost to Minka Kelly 20-65
- Week 3 Defeated Zendaya 68-22
- Week 4 Lost to Victoria Justice 45-49
- Week 5 Lost to Alexandra Daddario 29-60
VS
Sabrina Carpenter (2-3-0 Pts. 158 Avg. 31.60)
- Week 1 Lost to Alexandra Daddario 25-72
- Week 2 Lost to Sydney Sweeney 15-80
- Week 3 Defeated Hailee Steinfeld 47-43
- Week 4 Lost to Minka Kelly 25-61
- Week 5 Defeated Zendaya 46-40