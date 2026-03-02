Babesleaga Group AK : Week 6 : Victoria Justice vs Zendaya

Good night.
Victoria Justice vs Zendaya
Victoria Justice (2-3-0 Pts. 175 Avg. 35.00)
- Week 1 Defeated Hailee Steinfeld 63-33
- Week 2 Lost to Alexandra Daddario 32-52
- Week 3 Lost to Minka Kelly 19-69
- Week 4 Defeated Lily Collins 49-45
- Week 5 Lost to Sydney Sweeney 12-88
VS
Zendaya (0-5-0 Pts. 110 Avg. 22.00)
- Week 1 Lost to Minka Kelly 12-93
- Week 2 Lost to Hailee Steinfeld 26-58
- Week 3 Lost to Lily Collins 22-68
- Week 4 Lost to Sydney Sweeney 10-101
- Week 5 Lost to Sabrina Carpenter 40-46