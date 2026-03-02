Babesleaga Group AK : Week 6 : Victoria Justice vs Zendaya

Posted by on

Good night.

Victoria Justice vs Zendaya

Victoria Justice (2-3-0 Pts. 175 Avg. 35.00)

  • Week 1 Defeated Hailee Steinfeld 63-33
  • Week 2 Lost to Alexandra Daddario 32-52
  • Week 3 Lost to Minka Kelly 19-69
  • Week 4 Defeated Lily Collins 49-45
  • Week 5 Lost to Sydney Sweeney 12-88

VS

Zendaya (0-5-0 Pts. 110 Avg. 22.00)

  • Week 1 Lost to Minka Kelly 12-93
  • Week 2 Lost to Hailee Steinfeld 26-58
  • Week 3 Lost to Lily Collins 22-68
  • Week 4 Lost to Sydney Sweeney 10-101
  • Week 5 Lost to Sabrina Carpenter 40-46

Who do you prefer?
4 votes · 4 answers
Vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.