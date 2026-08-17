Babesleaga Group AO : Week 7 : Morgan Fairchild vs Kelly Preston

Posted by on

Good night.

 

Morgan Fairchild vs Kelly Preston

 

Morgan Fairchild (3-3-0 Pts. 265 Avg. 44.17)

  • Week 1 Lost to Markie Post 36-63
  • Week 2 Lost to Teri Garr 47-48
  • Week 3 Defeated Goldie Hawn 50-33
  • Week 4 Defeated Geena Davis 61-32
  • Week 5 Defeated Sela Ward 46-41
  • Week 6 Lost to Heather Thomas 25-50

 

VS

 

Kelly Preston (1-5-0 Pts. 194  Avg. 32.33)

  • Week 1 Lost to Sela Ward 42-49
  • Week 2 Lost to Heather Thomas 25-61
  • Week 3 Defeated Geena Davis 45-32
  • Week 4 Lost to Teri Garr 26-62
  • Week 5 Lost to Goldie Hawn 33-48
  • Week Lost to Markie Post 23-50

 

Who do you prefer?
12 votes · 12 answers
Vote

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.