Babesleaga Group AO : Week 7 : Morgan Fairchild vs Kelly Preston

Good night.
Morgan Fairchild vs Kelly Preston
Morgan Fairchild (3-3-0 Pts. 265 Avg. 44.17)
- Week 1 Lost to Markie Post 36-63
- Week 2 Lost to Teri Garr 47-48
- Week 3 Defeated Goldie Hawn 50-33
- Week 4 Defeated Geena Davis 61-32
- Week 5 Defeated Sela Ward 46-41
- Week 6 Lost to Heather Thomas 25-50
VS
Kelly Preston (1-5-0 Pts. 194 Avg. 32.33)
- Week 1 Lost to Sela Ward 42-49
- Week 2 Lost to Heather Thomas 25-61
- Week 3 Defeated Geena Davis 45-32
- Week 4 Lost to Teri Garr 26-62
- Week 5 Lost to Goldie Hawn 33-48
- Week Lost to Markie Post 23-50