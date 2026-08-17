Babesleaga Group AO : Week 7 : Geena Davis vs Markie Post

Good evening.
Geena Davis vs Markie Post
Geena Davis (0-6-0 Pts. 188 Avg. 31.33)
- Week 1 Lost to Goldie Hawn 43-46
- Week 2 Lost to Sela Ward 40-53
- Week 3 Lost to Kelly Preston 32-45
- Week 4 Lost to Morgan Fairchild 32-61
- Week 5 Lost to Heather Thomas 24-60
- Week 6 Lost to Teri Garr 17-51
VS
Markie Post (6-0-0 Pts. 331 Avg. 55.17)
- Week 1 Defeated Morgan Fairchild 63-36
- Week 2 Defeated Goldie Hawn 59-33
- Week 3 Defeated Heather Thomas 54-34
- Week 4 Defeated Sela Ward 53-36
- Week 5 Defeated Teri Garr 52-34
- Week 6 Defeated Kelly Preston 50-23