Babesleaga Group AO : Week 7 : Geena Davis vs Markie Post

Posted by on

Good evening.

 

Geena Davis vs Markie Post

 

Geena Davis (0-6-0 Pts. 188 Avg. 31.33)

  • Week 1 Lost to Goldie Hawn 43-46
  • Week 2 Lost to Sela Ward 40-53
  • Week 3 Lost to Kelly Preston 32-45
  • Week 4 Lost to Morgan Fairchild 32-61
  • Week 5 Lost to Heather Thomas 24-60
  • Week 6 Lost to Teri Garr 17-51

 

VS

 

Markie Post (6-0-0 Pts. 331 Avg. 55.17)

  • Week 1 Defeated Morgan Fairchild 63-36
  • Week 2 Defeated Goldie Hawn 59-33
  • Week 3 Defeated Heather Thomas 54-34
  • Week 4 Defeated Sela Ward 53-36
  • Week 5 Defeated Teri Garr 52-34
  • Week 6 Defeated Kelly Preston 50-23

 

Who do you prefer?
22 votes · 22 answers
Vote

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.