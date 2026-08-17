Babesleaga Group AO : Week 7 : Sela Ward vs Heather Thomas

Good morning.
Sela Ward vs Heather Thomas
Sela Ward (3-3-0 Pts. 250 Avg. 41.67)
- Week 1 Defeated Kelly Preston 49-42
- Week 2 Defeated Geena Davis 53-40
- Week 3 Lost to Teri Garr 34-53
- Week 4 Lost to Markie Post 36-53
- Week 5 Lost to Morgan Fairchild 41-46
- Week 6 Defeated Goldie Hawn 37-32
VS
Heather Thomas (5-1-0 Pts.313 Avg. 52.17)
- Week 1 Defeated Teri Garr 47-29
- Week 2 Defeated Kelly Preston 61-25
- Week 3 Lost to Markie Post 34-54
- Week 4 Defeated Goldie Hawn 61-30
- Week 5 Defeated Geena Davis 60-24
- Week 6 Defeated Morgan Fairchild 50-25