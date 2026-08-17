Babesleaga Group AO : Week 7 : Sela Ward vs Heather Thomas

Posted by on

Good morning.

 

Sela Ward vs Heather Thomas

 

Sela Ward (3-3-0 Pts. 250 Avg. 41.67)

  • Week 1 Defeated Kelly Preston 49-42
  • Week 2 Defeated Geena Davis 53-40
  • Week 3 Lost to Teri Garr 34-53
  • Week 4 Lost to Markie Post 36-53
  • Week 5 Lost to Morgan Fairchild 41-46
  • Week 6 Defeated Goldie Hawn 37-32

 

 

VS

 

Heather Thomas (5-1-0 Pts.313 Avg. 52.17)

  • Week 1 Defeated Teri Garr 47-29
  • Week 2 Defeated Kelly Preston 61-25
  • Week 3 Lost to Markie Post 34-54
  • Week 4 Defeated Goldie Hawn 61-30
  • Week 5 Defeated Geena Davis 60-24
  • Week 6 Defeated Morgan Fairchild 50-25

 

 

Who do you prefer?
44 votes · 44 answers
Vote

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.