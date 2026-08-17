Babesleaga Group AO : Week 7 : Teri Garr vs Goldie Hawn

Good afternoon.
Teri Garr vs Goldie Hawn
Teri Garr (4-2-0 Pts. 276 Avg. 46.00)
- Week 1 Lost to Heather Thomas 29-47
- Week 2 Defeated Morgan Fairchild 48-47
- Week 3 Defeated Sela Ward 53-34
- Week 4 Defeated Kelly Preston 62-26
- Week 5 Lost to Markie Post 34-52
- Week 6 Defeated Geena Davis 51-17
VS
Goldie Hawn (2-4-0 Pts. 222 Avg. 37.00)
- Week 1 Defeated Geena Davis 46-43
- Week 2 Lost to Markie Post 33-59
- Week 3 Lost to Morgan Fairchild 33-50
- Week 4 Lost to Heather Thomas 30-61
- Week 5 Defeated Kelly Preston 48-33
- Week 6 Lost to Sela Ward 32-37