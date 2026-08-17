Babesleaga Group AO : Week 7 : Teri Garr vs Goldie Hawn

Posted by on

Good afternoon.

 

Teri Garr vs Goldie Hawn

 

Teri Garr (4-2-0 Pts. 276 Avg. 46.00)

  • Week 1 Lost to Heather Thomas 29-47
  • Week 2 Defeated Morgan Fairchild 48-47
  • Week 3 Defeated Sela Ward 53-34
  • Week 4 Defeated Kelly Preston 62-26
  • Week 5 Lost to Markie Post 34-52
  • Week 6 Defeated Geena Davis 51-17

 

VS

 

Goldie Hawn (2-4-0 Pts. 222 Avg. 37.00)

  • Week 1 Defeated Geena Davis 46-43
  • Week 2 Lost to Markie Post 33-59
  • Week 3 Lost to Morgan Fairchild 33-50
  • Week 4 Lost to Heather Thomas 30-61
  • Week 5 Defeated Kelly Preston 48-33
  • Week 6 Lost to Sela Ward 32-37

 

Who do you prefer?
37 votes · 37 answers
Vote

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.