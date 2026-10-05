Babesleaga Division 5 Winners Group : Week 7 : Elke Sommer vs Dina Mayer

Posted by on

Good afternoon.

 

Elke Sommer vs Dina Meyer

 

Elke Sommer (2-4-0 Pts. 218 Avg. 36.33)

  • Week 1 Lost to Shania Twain 41-43
  • Week 2 Lost to Sydney Sweeney 28-60
  • Week 3 Defeated Maureen O’Hara 47-37
  • Week 4 Lost to Ann-Margaret 21-53
  • Week 5 Lost to Salma Hayek 40-42
  • Week 6 Defeated Markie Post 41-39

 

 

VS

 

Dina Meyer (0-6-0 Pts. 185 Avg. 30.83)

  • Week 1 Lost to Markie Post 35-52
  • Week 2 Lost to Salma Hayek 32-55
  • Week 3 Lost to Sydney Sweeney 19-66
  • Week 4 Lost to Shania Twain 35-44
  • Week 5 Lost to Ann-Margaret 27-53
  • Week 6 Lost to Maureen O’Hara 37-41

 

Who do you prefer?
46 votes · 46 answers
Vote

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.