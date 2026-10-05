Babesleaga Division 5 Winners Group : Week 7 : Elke Sommer vs Dina Mayer

Good afternoon.
Elke Sommer vs Dina Meyer
Elke Sommer (2-4-0 Pts. 218 Avg. 36.33)
- Week 1 Lost to Shania Twain 41-43
- Week 2 Lost to Sydney Sweeney 28-60
- Week 3 Defeated Maureen O’Hara 47-37
- Week 4 Lost to Ann-Margaret 21-53
- Week 5 Lost to Salma Hayek 40-42
- Week 6 Defeated Markie Post 41-39
VS
Dina Meyer (0-6-0 Pts. 185 Avg. 30.83)
- Week 1 Lost to Markie Post 35-52
- Week 2 Lost to Salma Hayek 32-55
- Week 3 Lost to Sydney Sweeney 19-66
- Week 4 Lost to Shania Twain 35-44
- Week 5 Lost to Ann-Margaret 27-53
- Week 6 Lost to Maureen O’Hara 37-41