Babesleaga Division 5 Winners Group : Week 7 : Markie Post vs Salma Hayek

Good evening.
Markie Post vs Salma Hayek
Markie Post (3-3-0 Pts. 256 Avg. 42.67)
- Week 1 Defeated Dina Meyer 52-35
- Week 2 Defeated Maureen O’Hara 50-32
- Week 3 Lost to Ann-Margaret 34-54
- Week 4 Lost to Sydney Sweeney 34-55
- Week 5 Defeated Shania Twain 47-34
- Week 6 Lost to Elke Sommer 39-41
VS
Salma Hayek (4-2-0 Pts. 247 Avg. 41.17)
- Week 1 Lost to Ann-Margaret 19-62
- Week 2 Defeated Dina Meyer 55-32
- Week 3 Defeated Shania Twain 47-45
- Week 4 Defeated Maureen O’Hara 47-28
- Week 5 Defeated Elke Sommer 42-40
- Week 6 Lost to Ann-Margaret 30-52