Babesleaga Division 5 Winners Group : Week 7 : Markie Post vs Salma Hayek

Posted by on

Good evening.

 

Markie Post vs Salma Hayek

 

Markie Post (3-3-0 Pts. 256 Avg. 42.67)

  • Week 1 Defeated Dina Meyer 52-35
  • Week 2 Defeated Maureen O’Hara 50-32
  • Week 3 Lost to Ann-Margaret 34-54
  • Week 4 Lost to Sydney Sweeney 34-55
  • Week 5 Defeated Shania Twain 47-34
  • Week 6 Lost to Elke Sommer 39-41

 

VS

 

Salma Hayek (4-2-0 Pts. 247 Avg. 41.17)

  • Week 1 Lost to Ann-Margaret 19-62
  • Week 2 Defeated Dina Meyer 55-32
  • Week 3 Defeated Shania Twain 47-45
  • Week 4 Defeated Maureen O’Hara 47-28
  • Week 5 Defeated Elke Sommer 42-40
  • Week 6 Lost to Ann-Margaret 30-52

 

Who do you prefer?
25 votes · 25 answers
Vote

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.