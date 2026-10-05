Babesleaga Division 5 Winners Group : Week 7 : Sydney Sweeney vs Ann-Margaret

Posted by on

Good night.

 

Sydney Sweeney vs Ann-Margaret

 

Sydney Sweeney (6-0-0 Pts. 370 Avg. 61.67)

  • Week 1 Defeated Selma Hayek 62-26
  • Week 2 Defeated Elke Sommer 60-28
  • Week 3 Defeated Dina Meyer 66-19
  • Week 4 Defeated Markie Post 55-34
  • Week 5 Defeated Maureen O’Hara 68-23
  • Week 6 Defeated Shania Twain 61-24

 

VS

 

Ann-Margaret (6-0-0 Pts. 333 Avg. 55.50)

  • Week 1 Defeated Maureen O’Hara 62-19
  • Week 2 Defeated Shania Twain 59-29
  • Week 3 Defeated Markie Post 54-34
  • Week 4 Defeated Elke Sommer 53-21
  • Week 5 Defeated Dina Meyer 53-27
  • Week 6 Defeated Salma Hayek 52-30

 

Who do you prefer?
11 votes · 11 answers
Vote

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.