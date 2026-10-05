Babesleaga Division 5 Winners Group : Week 7 : Sydney Sweeney vs Ann-Margaret

Good night.
Sydney Sweeney vs Ann-Margaret
Sydney Sweeney (6-0-0 Pts. 370 Avg. 61.67)
- Week 1 Defeated Selma Hayek 62-26
- Week 2 Defeated Elke Sommer 60-28
- Week 3 Defeated Dina Meyer 66-19
- Week 4 Defeated Markie Post 55-34
- Week 5 Defeated Maureen O’Hara 68-23
- Week 6 Defeated Shania Twain 61-24
VS
Ann-Margaret (6-0-0 Pts. 333 Avg. 55.50)
- Week 1 Defeated Maureen O’Hara 62-19
- Week 2 Defeated Shania Twain 59-29
- Week 3 Defeated Markie Post 54-34
- Week 4 Defeated Elke Sommer 53-21
- Week 5 Defeated Dina Meyer 53-27
- Week 6 Defeated Salma Hayek 52-30