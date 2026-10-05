Babesleaga Division 5 Winners Group : Week 7 : Maureen O’Hara vs Shania Twain

Good morning.
Maureen O’Hara vs Shania Twain
Maureen O’Hara (1-5-0 Pts. 180 Avg. 30.00)
- Week 1 Lost to Ann-Margaret 19-62
- Week 2 Lost to Markie Post 32-50
- Week 3 Lost to Elke Sommer 37-47
- Week 4 Lost to Salma Hayek 28-47
- Week 5 Lost Sydney Sweeney 23-68
- Week 6 Defeated Dina Meyer 41-37
VS
Shania Twain (2-4-0 Pts. 219 Avg. 36.50)
- Week 1 Defeated Elke Sommer 43-41
- Week 2 Lost to Ann-Margaret 29-59
- Week 3 Lost to Salma Hayek 45-47
- Week 4 Defeated Dina Meyer 44-35
- Week 5 Lost to Markie Post 34-47
- Week 6 Lost to Sydney Sweeney 61-24