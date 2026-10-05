Babesleaga Division 5 Winners Group : Week 7 : Maureen O’Hara vs Shania Twain

Posted by on

Good morning.

 

Maureen O’Hara vs Shania Twain

 

Maureen O’Hara (1-5-0 Pts. 180 Avg. 30.00)

  • Week 1 Lost to Ann-Margaret 19-62
  • Week 2 Lost to Markie Post 32-50
  • Week 3 Lost to Elke Sommer 37-47
  • Week 4 Lost to Salma Hayek 28-47
  • Week 5 Lost Sydney Sweeney 23-68
  • Week 6 Defeated Dina Meyer 41-37

 

VS

 

Shania Twain (2-4-0 Pts. 219 Avg. 36.50)

  • Week 1 Defeated Elke Sommer 43-41
  • Week 2 Lost to Ann-Margaret 29-59
  • Week 3 Lost to Salma Hayek 45-47
  • Week 4 Defeated Dina Meyer 44-35
  • Week 5 Lost to Markie Post 34-47
  • Week 6 Lost to Sydney Sweeney 61-24

 

Who do you prefer?
56 votes · 56 answers
Vote

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.