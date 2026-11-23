Good evening.
Angela Marie Dotchin vs Ashley Judd
Angela Marie Dotchin (2-4-0 Pts. 192 Avg. 32.00)
- Week 1 Lost to Danielle Fishel 19-52
- Week 2 Lost to Ashley judd 35-45
- Week 3 Lost to Danica Mckellar 39-46
- Week 4 Defeated Fairuza Balk 56-20
- Week 5 Lost to Jordana Brewster 19-45
- Week 6 Defated Emmanuelle Beart 33-32
VS
Lacy Chabert (6-0-0 Pts. 324 Avg. 54.00)
- Week 1 Defeated Fairuza Balk 66-14
- Week 2 Defeated Danielle Fishel 54-31
- Week 3 Defeated Jordana Brewster 56-23
- Week 4 Defeated Ashley Judd 50-30
- Week 5 Defeated Emmanuelle Beart 61-12
- Week 6 Defeated Danica McKellar 34-24