Good afternoon.
Emmanuelle Beart vs Danielle Fishel
Emmanuelle Beart (1-5-0 Pts. 199 Avg. 33.17)
- Week 1 Lost to Jordana Brewster 30-48
- Week 2 Defeated Fairuza Balk 56-27
- Week 3 Lost to Ashley Judd 39-44
- Week 4 Lost to Danica McKellar 30-47
- Week 5 Lost to Lacy Chabert 12-61
- Week 6 Lost to Angela Marie Dotchin 32-33
VS
Danielle Fishel (5-1-0 Pts. 270 Avg. 45.00)
- Week 1 Defeated Angela Marie Dotchin 52-19
- Week 2 Lost to Lacy Charbet 31-54
- Week 3 Defeated Fairuza Balk 64-16
- Week 4 Defeated Jordana Brewster 41-36
- Week 5 Defeated Danica McKellar 41-33
- Week 6 Defeated Ashley Judd 41-28