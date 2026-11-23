Good morning.
Ashley Judd vs Jordana Brewster
Ashley Judd (3-3-0 pts. 236 Avg. 39.33)
- Week 1 Lost to Danica McKellar 41-47
- Week 2 Defeated bAngela Marie Dotchin 45-35
- Week 3 Defeated Emmanuelle Beart 44-39
- Week 4 Lost to Lacy Chabert 30-50
- Week 5 Defeated Fairuza Balk 48-30
- Week 6 Lost to Danielle Fishel 28-41
VS
Jordana Brewster (4-2-0 Pts. 247 Avg. 41.67)
- Week 1 Defeated Emmanuelle Beart 48-30
- Week 2 Defeated Danica McKellar 41-38
- Week 3 Lost to Lacy Chabert 23-56
- Week 4 Lost to Danielle Fishel 36-41
- Week 5 Defeated Angela Marie Dotchin 45-19
- Week 6 Defeated Fairuza Balk 46-17