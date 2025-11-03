Babesleaga Group AI : Week 6 : Ann-Margaret vs Joan Collins

Good evening.
Ann-Margaret vs Joan Collins
Ann-Margaret (5-0-0 pts. 394 Avg. 78.80)
- Week 1 Defeated Julie Newmar 80-22
- Week 2 Defeated Jayne Mansfield 78-29
- Week 3 Defeated Catherine Deneuve 79-27
- Week 4 Defeated Donna Douglas 84-27
- Week 5 Defeated Bernadette Peters 73-10
VS
Joan Collins (0-5-0 Pts. 164 Avg. 32.80)
- Week 1 Lost to Bernadette Peters 32-74
- Week 2 Lost to Julie Newmar 34-65
- Week 3 Lost to Virginia Madsen 49-57
- Week 4 Lost to Jayne Mansfield 77-35
- Week 5 Lost to Catherine Deneuve 25-57