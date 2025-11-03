Babesleaga Group AI : Week 6 : Donna Douglas vs Catherine Deneuve

Good night.
Donna Douglas vs Catherine Deneuve
Donna Douglas (3-2-0 Pts. 251 Avg. 50.20)
- Week 1 Defeated Virginia Madsen 63-50
- Week 2 Defeated Bernadette Peters 59-46
- Week 3 Lost to Jayne Mansfield 54-59
- Week 4 Lost to Ann-Margaret 27-84
- Week 5 Defeated Julie Newmar 48-34
VS
Catherine Deneuve (3-2-0 Pts. 251 Avg. 50.20)
- Week 1 Lost to Jayne Mansfield 53-61
- Week 2 Defeated Virginia Madsen 55-49
- Week 3 Lost to Ann-Margaret 27-79
- Week 4 Defeated Julie Newmar 59-49
- Week 5 Defeated Joan Collins 57-25