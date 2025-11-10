Babesleaga Group AI : Week 7 : Catherine Deneuve vs Bernadette Peters

Posted by on

Good night.

Catherine Deneuve vs Bernadette Peters

Catherine Deneuve (4-2-0 Pts. 306 Avg. 51.00)

  • Week 1 Lost to Jayne Mansfield 53-61
  • Week 2 Defeated Virginia Madsen 55-49
  • Week 3 Lost to Ann-Margaret 27-79
  • Week 4 Defeated Julie Newmar 59-49
  • Week 5 Defeated Joan Collins 57-25
  • Week 6 Defeated Donna Douglas 55-50

VS

Bernadette Peters (2-4-0 Pts. 269 Avg. 44.83)

  • Week 1 Defeated Joan Collins 74-32
  • Week 2 Lost to Donna Douglas 46-59
  • Week 3 Lost to Julie Newmar 52-62
  • Week 4 Defeated Virginia Madsen 61-56
  • Week 5 Lost to Ann-Margaret 10-73
  • Week 6 Lost to Jayne Mansfield 26-64

Who do you prefer?
1 vote · 1 answer
Vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.