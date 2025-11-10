Babesleaga Group AI : Week 7 : Catherine Deneuve vs Bernadette Peters

Good night.
Catherine Deneuve vs Bernadette Peters
Catherine Deneuve (4-2-0 Pts. 306 Avg. 51.00)
- Week 1 Lost to Jayne Mansfield 53-61
- Week 2 Defeated Virginia Madsen 55-49
- Week 3 Lost to Ann-Margaret 27-79
- Week 4 Defeated Julie Newmar 59-49
- Week 5 Defeated Joan Collins 57-25
- Week 6 Defeated Donna Douglas 55-50
VS
Bernadette Peters (2-4-0 Pts. 269 Avg. 44.83)
- Week 1 Defeated Joan Collins 74-32
- Week 2 Lost to Donna Douglas 46-59
- Week 3 Lost to Julie Newmar 52-62
- Week 4 Defeated Virginia Madsen 61-56
- Week 5 Lost to Ann-Margaret 10-73
- Week 6 Lost to Jayne Mansfield 26-64