Babesleaga Group AI : Week 7 : Julie Newmar vs Jayne Mansfield

Good evening.
Julie Newmar vs Jayne Mansfield
Julie Newmar (2-4-0 Pts. 276 Avg. 46.00)
- Week 1 Lost to Ann-Margaret 22-80
- Week 2 Defeated Joan Collins 65-34
- Week 3 Defeated Bernadette Peters 62-52
- Week 4 Lost to Catherine Deneuve 49-59
- Week 5 Lost to Donna Douglas 34-48
- Week 6 Lost to Virginia Madsen 39-50
VS
Jayne Mansfield (5-1-0 Pts. 347 Avg. 57.83)
- Week 1 Defeated Catherine Deneuve 61-53
- Week 2 Lost to Ann-Margaret 29-78
- Week 3 Defeated Donna Douglas 59-54
- Week 4 Defeated Joan Collins 77-35
- Week 5 Defeated Virginia Madsen 56-32
- Week 6 Defeated Bernadette Peters 64-26