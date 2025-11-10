Babesleaga Group AI : Week 7 : Virginia Madsen vs Ann-Margaret

Good afternoon.
Virginia Madsen vs Ann-Margaret
Virginia Madsen (2-4-0 Pts. 293 Avg. 48.83)
- Week 1 Lost to Donna Douglas 50-63
- Week 2 Lost to Catherine Deneuve 49-55
- Week 3 Defeated Joan Collins 57-49
- Week 4 Lost to Bernadette Peters 56-61
- Week 5 Lost to Jayne Mansfield 32-56
- Week 6 Defeated Julie Newmar 50-39
VS
Ann-Margaret (6-0-0 Pts. 483 Avg. 80.50)
- Week 1 Defeated Julie Newmar 80-22
- Week 2 Defeated Jayne Mansfield 78-29
- Week 3 Defeated Catherine Deneuve 79-27
- Week 4 Defeated Donna Douglas 84-27
- Week 5 Defeated Bernadette Peters 73-10
- Week 6 Defeated Joan Collins 89-9
Now Gene won’t be able to get a young Ann-Margaret out of his mind.