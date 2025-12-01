Babesleaga Group AJ : Week 2 : Results and Standings

Week 2 is down and dusted.

Results

Who do you prefer?
65 votes · 65 answers
Who do you prefer?
74 votes · 74 answers
Who do you prefer?
74 votes · 74 answers
Who do you prefer?
68 votes · 68 answers
Standings

ContestantRecordPointsAveragePoints AgainstAvwerage Score
Selma Hayek2 – 0 – 012462.004662.00 – 23.00
Anne Hathaway2 – 0 – 010753.507253.50 – 36.00
Jennifer Love-Hewitt1 – 1 – 010552.508352.50 – 41.50
Emily Blunt1 – 1 – 08944.508344.50 – 41.50
Natalie Portman1 – 1 – 07638.0010238.00 – 51.00
Julianne Moore1 – 1 – 07437.009137.00 – 45.50
Jessica Chastain0 – 2 – 07135.508835.50 – 44.00
Elizabeth Olsen0 – 2 – 04020.0012120.00 – 60.50

Week 3

  • 10:00 am Julianne Moore vs Emily Blunt
  • 2:00 pm Selma Hayek vs Jennifer Love-Hewitt
  • 6:00 pm Elizabeth Olsen vs Emily Blunt
  • 8:00 pm Jessica Chastain vs Anne Hathaway

