Babesleaga Group AJ : Week 2 : Results and Standings

Week 2 is down and dusted.
Results
Standings
|Contestant
|Record
|Points
|Average
|Points Against
|Avwerage Score
|Selma Hayek
|2 – 0 – 0
|124
|62.00
|46
|62.00 – 23.00
|Anne Hathaway
|2 – 0 – 0
|107
|53.50
|72
|53.50 – 36.00
|Jennifer Love-Hewitt
|1 – 1 – 0
|105
|52.50
|83
|52.50 – 41.50
|Emily Blunt
|1 – 1 – 0
|89
|44.50
|83
|44.50 – 41.50
|Natalie Portman
|1 – 1 – 0
|76
|38.00
|102
|38.00 – 51.00
|Julianne Moore
|1 – 1 – 0
|74
|37.00
|91
|37.00 – 45.50
|Jessica Chastain
|0 – 2 – 0
|71
|35.50
|88
|35.50 – 44.00
|Elizabeth Olsen
|0 – 2 – 0
|40
|20.00
|121
|20.00 – 60.50
Week 3
- 10:00 am Julianne Moore vs Emily Blunt
- 2:00 pm Selma Hayek vs Jennifer Love-Hewitt
- 6:00 pm Elizabeth Olsen vs Emily Blunt
- 8:00 pm Jessica Chastain vs Anne Hathaway