Babesleaga Group AK : Week 6 : Alexandra Daddario vs Minka Kelly

Alexandra Daddario vs Minka Kelly
Alexandra Daddario (4-1-0 Pts. 268 Avg. 53.60)
- Week 1 Defeated Sabrina Carpenter 72-25
- Week 2 Defeated Victoria Justice 52-32
- Week 3 Lost to Sydney Sweeney 26-75
- Week 4 Defeated Hailee Steinfeld 58-22
- Week 5 Defeated Lily Collins 60-29
VS
Minka Kelly (5-0-0 Pts. 354 Avg. 70.60)
- Week 1 Defeated Zendaya 93-12
- Week 2 Defeated Lily Collins 65-20
- Week 3 Defeated Victoria Justice 68-19
- Week 4 Defeated Sabrina Carpenter 61-25
- Week 5 Defeated Hailee Steinfeld 66-20