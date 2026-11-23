Good night.
Fairuza Balk vs Danica McKellar
Fairuza Balk (0-6-0 Pts. 124 Avg. 20.67)
- Week 1 Lost to lacy Charbet 14-66
- Week 2 Lost to Emmanuelle Beart 27-56
- Week 3 Lost to Danielle Fishel 16-64
- Week 4 Lost to Angela Marie Dotchin 20-56
- Week 5 Lost to Ashley Judd 30-48
- Week 6 Lost to Jordana Brewster 17-46
VS
Danica McKellar (3-3-0 Pts. 245 Avg. 40.83)
- Week 1 Defeated Ashley Judd 47-41
- Week 2 Lost to Jordana Brewster 38-41
- Week 3 Defeated Angela Marie Dotchin 46-39
- Week 4 Defeated Emmanuelle Beart 47-30
- Week 5 Lost to Danielle Fishel 33-41
- Week 6 Lost to Lacy Chabert 24-34